Smo | la startup genovese che vende i microscopi per smartphone alle università Usa

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Come funzionano, quanto costano e dove si comprano le lenti che il dipartimento di Stato americano usa per controllare la filigrana delle banconote: intervista ad Andrea Antonini, founder e Ceo di Smart Micro Optics

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Smo startup

Repubblica Roma

E di successo: da qui (anzi, dall'Istituto italiano di Tecnologia, dove tutto è iniziato ), Antonini guida Smart Micro Optics, unache realizza lenti in grado di trasformare qualsiasi ...E di successo: da qui (anzi, dall'Istituto italiano di Tecnologia, dove tutto è iniziato ), Antonini guida Smart Micro Optics, unache realizza lenti in grado di trasformare qualsiasi ...QUI GENOVALo smarthphone diventa un microscopioAndrea Antonini, cofondatore e amministratore delegato della startup genovese Smo Smart Micro Optics, ha lanciato sulla ...Nel 2019 prendono il via una serie di progetti che entreranno, poi, a far parte di una raccolta di casi di studio di particolare rilevanza per la startup a livello commerciale. Collaborando con ...