(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tommasoè ottavo e migliore deglini dopo ladelloolimpico a Yanqing. In una giornata bellissima e gelida - - 16° al parterre, percepita - 20° - , i distacchi sono ...

Advertising

infoitsport : Slalom, Sala il migliore degli azzurri. Ottavo a 45 centesimi da Strolz - infoitsport : Pechino 2022, slalom maschile: Sala miglior azzurro nella prima manche, comanda Strolz - Sportmediaset - RaiSport : #Pechino2022 Alle 6:45 la seconda manche dello Slalom maschile. Alex #Vinatzer: 'Nello Slalom tutto è possibile'. T… - Eurosport_IT : Tommaso Sala chiude all'8° posto questa prima manche dello Slalom maschile ?????? Qualificati anche Giuliano Razzoli… - infoitsport : Slalom, Strolz guida la prima manche. L’Italia c’è con Sala (8°) e Razzoli (12°) -

Ultime Notizie dalla rete : Slalom Strolz

...manche delloolimpico a Yanqing. In una giornata bellissima e gelida - - 16° al parterre, percepita - 20° - , i distacchi sono contenutissimi: miglior tempo per l'austriaco Johannes, ...Il distacco c'è, ma si può ancora rimontare nella seconda prova; mentre appare davvero complicato il compito di Alex Vinatzer, che si trova ad 1.47 da. L'altoatesino ha rischiato di uscire ...Più attardati gli altri azzurri: Giuliano Razzoli è 12° a 87/100 da Strolz, Alex Vinatzer 17° a 1”47. La seconda manche (che sarà disegnata dal… Leggi Dico solo che mi sono avvicinato come si deve, ...Giuliano Razzoli ha chiuso al dodicesimo posto la prima manche dello slalom delle Olimpiadi di Pechino 2022. L’emiliano si trova ad 87 centesimi dall’austriaco Johannes Strolz, leader a metà gara, ma ...