Sinner annuncia il divorzio da Piatti | «Ci separiamo | ma rimarrà per sempre parte del mio tennis»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ora è ufficiale. Jannikha confermato con un post su Instagram la separazione dal coach Riccardo. «Dopo molti anni di successo insieme, il mio team di coaching e io abbiamo deciso di separarci. Vorrei ringraziare Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hanno fatto per me dall’inizio della mia carriera fino ad ora. Riccardo soprattutto, mi ha insegnato tante cose che rimarranno perdel mio. Sono stati fatti molti ricordi speciali e guarderòindietro al tempo trascorso insieme con affetto». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik(@janniksin) L'articolo ilNapolista.

Temi certo assai più aspri e meno digeribili del divorzio Riccardo Piatti - Jannik; ma il ... 2: Jannik chepubblicamente che ci sarà un supercoach che entrerà a far parte della suo team.Temi certo assai piu' aspri e meno digeribili del divorzio Riccardo Piatti - Jannik; ma il ... 2: Jannik chepubblicamente che ci sara' un supercoach che entrera' a far parte della suo ...(SPORTFACE.IT) Camporese: “Il tennis è ingratitudine”. In pole position per essere il nuovo allenatore di Sinner c’è Magnus Norman, ma anche Camporese non si tira indietro (Tennis World Italia) Sinner ...(Alto Adige) Adriano Panatta, Jannik Sinner e Riccardo Piatti. Manca solo l’annuncio e il divorzio tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti sarà ufficiale. Tra i motivi di rottura anche la decisione, di ...