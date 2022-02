Siamo sicuri che rendere il Green Pass permanente sia una misura efficace? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un Green Pass è per sempre? Gli italiani non hanno ancora fatto in tempo a riabituarsi a vedersi in volto, dopo l’abolizione dell’obbligo della mascherina all’aperto lo scorso 11 febbraio, che c’è già chi alza la voce. Green Pass e obbligo vaccinale per gli over 50 restino per tutto il 2022. Sottinteso: almeno per tutto il 2022. È quasi un caso di studio il modo in cui gli esperti, almeno in Italia, hanno ignorato o fatto strage dei valori e delle preferenze dei cittadini rispetto ad abitudini e stili di vita personali, che ciascuno di noi ha cercato di continuare a coltivare considerando le interferenze normative dettate dalla situazione pandemica come qualcosa di eccezionale. Le nostre società moderne, aperte e complesse sono diverse da tutte quelle esistite nel Passato perché hanno progressivamente ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unè per sempre? Gli italiani non hanno ancora fatto in tempo a riabituarsi a vedersi in volto, dopo l’abolizione dell’obbligo della mascherina all’aperto lo scorso 11 febbraio, che c’è già chi alza la voce.e obbligo vaccinale per gli over 50 restino per tutto il 2022. Sottinteso: almeno per tutto il 2022. È quasi un caso di studio il modo in cui gli esperti, almeno in Italia, hanno ignorato o fatto strage dei valori e delle preferenze dei cittadini rispetto ad abitudini e stili di vita personali, che ciascuno di noi ha cercato di continuare a coltivare considerando le interferenze normative dettate dalla situazione pandemica come qualcosa di eccezionale. Le nostre società moderne, aperte e complesse sono diverse da tutte quelle esistite nelato perché hanno progressivamente ...

