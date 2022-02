Short track, moschettieri di ghiaccio! Italia bronzo nella staffetta alle Olimpiadi, Canada d’oro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un bronzo pesantissimo. La staffetta maschile di Short track è giunta terza nella Finale A delle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium, gli azzurri sono riusciti a centrare un podio di altissimo valore, viste le qualità degli avversari presenti. Un riscontro significativo dal momento che era da 20 anni che una medaglia mancava in questa specialità, ricordando l’argento ai Giochi di Salt Lake City (Stati Uniti) del 2002. Una gara tattica, con i coreani che si sono messi davanti a tirare la danze. I nostri portacolori hanno occupato l’ultima piazza, prima di scatenarsi nella lotta per il podio. Una lotta in cui a pagarne le spese è stata la Cina per via di una caduta di un frazionista. Fasi concitate nelle quali il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unpesantissimo. Lamaschile diè giunta terzaFinale A delleInvernali di Pechino (Cina). Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium, gli azzurri sono riusciti a centrare un podio di altissimo valore, viste le qualità degli avversari presenti. Un riscontro significativo dal momento che era da 20 anni che una medaglia mancava in questa specialità, ricordando l’argento ai Giochi di Salt Lake City (Stati Uniti) del 2002. Una gara tattica, con i coreani che si sono messi davanti a tirare la danze. I nostri portacolori hanno occupato l’ultima piazza, prima di scatenarsilotta per il podio. Una lotta in cui a pagarne le spese è stata la Cina per via di una caduta di un frazionista. Fasi concitate nelle quali il ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Liberi di sognare con #ItaliaTeam! ?????? Si comincia all’alba italiana con lo slalom speciale e si termina con lo sh… - Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - SkySport : ULTIM'ORA OLIMPIADI SHORT TRACK, 1500 M: ARIANNA FONTANA IN FINALE L'azzurra si qualifica con il secondo tempo… - Italia_Notizie : L’Italia è bronzo nella staffetta maschile di short track: 14esima medaglia azzurra alle Olimpiadi di Pechino 2022 - notabigmate : RT @gippu1: 20 anni fa, #16febbraio 2002: a day in the life of Steven Bradbury, il pattinatore australiano di short track che alle Olimpiad… -