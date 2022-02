Short track, Italia bronzo nella staffetta di short track alle Olimpiadi: la gara – VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti ed Andrea Cassinelli hanno centrato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 nella staffetta 5000 metri maschile: l’Italia è terza nella Finale A battendo per appena 0.009 il ROC (Comitato Olimpico Russo). Oro al Canada, argento alla Corea del Sud, ma per l’Italia il podio nella specialità mancava dal 2002, quando gli azzurri chiusero al secondo posto in quel di Salt Lake City (USA). Nelle immagini di Eurosport le fasi salienti della gara e l’arrivo al fotofinish per il bronzo. VIDEO staffetta MASCHILE short track PECHINO 2022 Foto: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti ed Andrea Cassinelli hanno centrato la medaglia diInvernali di Pechino 20225000 metri maschile: l’è terzaFinale A battendo per appena 0.009 il ROC (Comitato Olimpico Russo). Oro al Canada, argento alla Corea del Sud, ma per l’il podiospecialità mancava dal 2002, quando gli azzurri chiusero al secondo posto in quel di Salt Lake City (USA). Nelle immagini di Eurosport le fasi salienti dellae l’arrivo al fotofinish per ilMASCHILEPECHINO 2022 Foto: ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Liberi di sognare con #ItaliaTeam! ?????? Si comincia all’alba italiana con lo slalom speciale e si termina con lo sh… - Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri #ANSA - MessiPaola : RT @Ri_Ghetto: Crepo l’Italia oggi si porta a casa nello Short Track un argento per 3 millesimi e un bronzo per 9 millesimi AMIAMO VEDERE Q… - ilfoglio_it : Lo short track regala altre due medaglie all'Italia: argento per #AriannaFontana (fanno 11 medaglie in carriera, m… -