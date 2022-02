Short track, Italia bronzo in staffetta maschile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta maschile dello Short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli chiude la prova in 6’43?431 precedendo al fotofinish la Russia (6’43?440) per soli nove millesimi. Oro al Canada (6’41?257) davanti alla Corea del Sud (6’41?679). E’ la 14esima medaglia dell’Italia in questa edizione dei Giochi: 2 ori, 6 argenti e 6 bronzi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’vince la medaglia dinelladelloalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli chiude la prova in 6’43?431 precedendo al fotofinish la Russia (6’43?440) per soli nove millesimi. Oro al Canada (6’41?257) davanti alla Corea del Sud (6’41?679). E’ la 14esima medaglia dell’in questa edizione dei Giochi: 2 ori, 6 argenti e 6 bronzi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

