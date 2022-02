Senior Italia FederAnziani, il gatto: segreto di longevità e benessere per 1,8 milioni di senior che ne hanno uno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Domani è la Giornata Nazionale del gatto. Per la loro compagnia i senior spendono buona parte della pensione (quasi 600 milioni di euro), con grandi benefici per il cuore e per la salute Nel gatto è il segreto della longevità e della buona vita, come sanno bene i senior Italiani, sempre più propensi a condividere la propria vita con un felino: in Italia, infatti, sono 1.838.832 gli over 65 che possiedono un gatto, un numero che insidia da vicino il primato dei cani (1.920.264) nel cuore dei proprietari senior di Pet. Un popolo di senior quindi che si appresta a festeggiare l’amato felino, domani 17 febbraio, nella ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Domani è la Giornata Nazionale del. Per la loro compagnia ispendono buona parte della pensione (quasi 600di euro), con grandi benefici per il cuore e per la salute Nelè ildellae della buona vita, come sanno bene ini, sempre più propensi a condividere la propria vita con un felino: in, infatti, sono 1.838.832 gli over 65 che possiedono un, un numero che insidia da vicino il primato dei cani (1.920.264) nel cuore dei proprietaridi Pet. Un popolo diquindi che si appresta a festeggiare l’amato felino, domani 17 febbraio, nella ...

