Scontro tra un furgone e due auto lungo la Statale Appia | due feriti

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –tra tre vetture, nel primo pomeriggio di oggi,la stradaa Benevento. Per cause in corso di accertamento, una Audi, una Mercedes e unsono venuti a collisione a poca distanza dall’impianto semaforico che regola il traffico per contrada Pino e Castelpoto. Entrambe le vetture viaggiavano in direzione centro città. Due le persone rimaste ferite: un uomo di 42 anni ed una donna di 57. Il trafficol’importante arteria ha subito rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.