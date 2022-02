Sci alpino, Sofia Goggia: “La mia discesa ha fatto piangere Lindsey Vonn, è la prima persona che ho chiamato” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si placano le emozioni dopo lo splendido argento olimpico conquistato da Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca ha rivelato quest’oggi di essersi sentita in videochiamata con la leggendaria Lindsey Vonn una volta conclusa la discesa, trovandola in lacrime per la sua grande prestazione. “Ci siamo tenuti in contatto negli ultimi giorni. Abbiamo parlato un po’ della mia situazione e oggi è stata la prima persona che ho videochiamato durante la cerimonia delle medaglie” riferisce Sofia nelle dichiarazioni raccolte dal sito Olympics.com. “Mi ha mandato una sua foto mentre piangeva dopo la mia discesa – prosegue – e sono felice che possiamo ancora tenerci in contatto, a volte ci scambiamo messaggi. È stata il mio idolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si placano le emozioni dopo lo splendido argento olimpico conquistato da. La fuoriclasse bergamasca ha rivelato quest’oggi di essersi sentita in videochiamata con la leggendariauna volta conclusa la, trovandola in lacrime per la sua grande prestazione. “Ci siamo tenuti in contatto negli ultimi giorni. Abbiamo parlato un po’ della mia situazione e oggi è stata lache ho videodurante la cerimonia delle medaglie” riferiscenelle dichiarazioni raccolte dal sito Olympics.com. “Mi ha mandato una sua foto mentre piangeva dopo la mia– prosegue – e sono felice che possiamo ancora tenerci in contatto, a volte ci scambiamo messaggi. È stata il mio idolo ...

