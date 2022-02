Sci alpino, pagelle slalom: Noel superiore, le lacune di Vinatzer. Razzoli porta a farsi delle domande (Di mercoledì 16 febbraio 2022) pagelle slalom SCI alpino OLIMPIADI 2022 Clement Noel, 10: aveva iniziato la stagione dominando in Val d’Isere, poi era entrato in crisi con tre uscite consecutive ed altre tre gare concluse fuori dalla top7. Al momento giusto si ritrova e realizza una manche capolavoro, rimontando dalla sesta alla prima posizione. Quando il francese scia così, è imbattibile: ha una classe che gli avversari non possono avvicinare. A 24 anni vanta già un oro olimpico e 9 successi in Coppa del Mondo. Può aprire un ciclo. Alex Vinatzer, 3: esce una volta su due. Quest’anno, su otto gare disputate tra Coppa del Mondo ed Olimpiadi, ne ha portate a termine solo la metà. Non è chiaramente sfortuna, ma indice di lacune tecniche purtroppo ben evidenti. La sciata dell’azzurro non è solida. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)SCIOLIMPIADI 2022 Clement, 10: aveva iniziato la stagione dominando in Val d’Isere, poi era entrato in crisi con tre uscite consecutive ed altre tre gare concluse fuori dalla top7. Al momento giusto si ritrova e realizza una manche capolavoro, rimontando dalla sesta alla prima posizione. Quando il francese scia così, è imbattibile: ha una classe che gli avversari non possono avvicinare. A 24 anni vanta già un oro olimpico e 9 successi in Coppa del Mondo. Può aprire un ciclo. Alex, 3: esce una volta su due. Quest’anno, su otto gare disputate tra Coppa del Mondo ed Olimpiadi, ne hate a termine solo la metà. Non è chiaramente sfortuna, ma indice ditecniche purtroppo ben evidenti. La sciata dell’azzurro non è solida. ...

