Sci alpino | la consacrazione dell’enfant prodige Clement Noel | seconda manche impeccabile e oro in cascina – VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha vinto con merito lo slalom olimpico di Pechino, acciuffando l’oro al termine di unasontuosa. Il francese ha rifilato ben 61 centesimi a Johannes Strolz e sette decimi al terzo classificato Sebastian Foss-Solevaag. Il ventiquattrenne di Remiremont, reduce da una stagione non troppo esaltante macchiata da diversi passaggi a vuoto, ha mantenuto il sangue freddo nei passaggi chiave rimontando dalla sesta posizione al gradino più alto del podio. Suo il miglior tempo dinellametà di gara, frazione affrontata a spron battuto che gli ha permesso di riportare la Francia nell’Olimpo dello slalom vent’anni dopo Jean-Pierre Vidal. Scirimonta fino all’oro in slalom. Razzoli ...

, Slalom maschile Il francese Clement Noel ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom maschile dei Giochi di Pechino. Il Strepitoso recupero del francese che realizza il miglior tempo ...Sul podio ci sale anche il norvegese Sebastian Foss - Solevaag (+0.70), che ha preceduto il connazionale Henrik Kristoffersen (+0.79), che scivola dalla seconda alla quarta posizione. Quinto e sesto ...