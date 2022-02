Sara Viva Sorge e lo schianto | un collega dell' infermiera | veniva da una settimana pesante

Advertising

Corriere : Alle 6 del mattino, dopo aver concluso il suo secondo turno consecutivo di notte nella clinica di riabilitazione Fo… - Corriere : Sara Viva Sorge, l’infermiera 26enne morta in un incidente: «Stremata dopo 2 turni di notte» - Blackmb7passi : Sara Viva Sorge era stata assunta da appena venti giorni. È morta questa mattina, mentre rientrava dal lavoro, dopo… - zdaeHeadz : RT @Corriere: Sara Viva Sorge, l’infermiera 26enne morta in un incidente: «Stremata dopo 2 turni di notte» - vivereinbilico : Sara Viva Sorge era un’infermiera di 27 anni Sara tornava dal lavoro dopo il secondo turno di notte consecutivo, st… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Viva

Sorge , l' infermiera di 27 anni di San Vito dei Normanni , uccisa in uno schianto ieri mattina poco dopo le 6.30, "aveva fatto una settimana pesante, sono andato a controllare: mattina, ...Il padre l'aspettava a casa e, non vedendola rientrare dal lavoro, ha percorso la provinciale nel senso opposto, per cercarla: l'auto diSorge, infermiera di 27 anni che stava tornando a casa "dopo il secondo turno di notte consecutivo", dice la Cgil, "era lì, distrutta, al lato della strada a due corsie dell'entroterra ...Brindisi, 16 febbraio 2022 - Sara Viva Sorge, l’infermiera di 27 anni di San Vito dei Normanni (Brindisi), uccisa in uno schianto ieri mattina poco dopo le 6.30, “aveva fatto una settimana pesante, ...Si terranno oggi pomeriggio alla 16 a san Vito dei Normanni i funerali di Sara Viva Sorge, l'infermiera 27enne che ha perso la ieri all'alba sulla provinciale tra San Vito dei Normanni e San Michele ...