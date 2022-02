Sanità | Speranza “Investiremo 625 milioni per il Mezzogiorno”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per la prima volta nella storia della programmazione delle risorse europee l'Italia avrà un PON (Programma Operativo Nazionale) esclusivamente dedicato alla Salute. Non era mai accaduto prima”. Lo scrive il ministro della Salute, Roberto, sui social.“– aggiunge – circa 625per ladel. Li utilizzeremo per recuperare screening oncologici, per rafforzare i dipartimenti di salute mentale, per accrescere e migliorare i consultori e per contrastare la povertà sanitaria.E' un grande passo avanti che si aggiunge alle risorse già previste con il PNRR. Voglio ringraziare Mara Carfagna e il ministero per il Sud e la coesione territoriale per l'impegno profuso”.(ITALPRESS).