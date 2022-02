San Marzano sul Sarno | la sindaca Zuottolo riceve gli eroi di Coppa Italia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Ladi Sansul, Carmela, assieme alla sua amministrazione comunale, ospiterà alle 18 di domani, giovedì 17 febbraio 2021, il SanCalcio, presso la sala consiliare del Municipio marzanese, per complimentarsi con la società per la conquista dellad’Eccellenza campana, disputata domenica scorsa presso lo stadio di Castellammare di Stabia e vinta per 2-1 contro la Virtus Campania Ponticelli. «Non possiamo che essere orgogliosi di avere una squadra vincente, che rappresenta al meglio la nostra città – spiega la– C’è un grande affiatamento e un grande spirito di squadra, quindi vuol dire che c’è un immenso lavoro prima di tutto ...

