Saipem, piano di salvataggio da 4 miliardi di euro, di cui due per la ricapitalizzazione. Almeno 250 milioni a carico dello Stato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’intervento per salvare Saipem potrebbe arrivare a 4 miliardi di euro. E’ quanto scrive l’agenzia Bloomberg indicando in 2 miliardi il possibile aumento di capitale, in 1 miliardo la linea di credito revolving sottoscritta dalle banche e in 1 miliardo il ricavo dalla possibile cessione delle attività di perforazione (drilling). Il gruppo è controllato al 30% da Eni e al 12,5% da Cassa depositi e prestiti, quindi dal ministero del Tesoro. Se l’aumento di capitale fosse davvero di due miliardi Eni dovrebbe staccare un assegno da 600 milioni, Cdp da 250 milioni. Il sostegno a Saipem si è reso necessario dopo che la società guidata da Francesco Caio ha comunicato una perdita 2021 peggiore delle attese e superiore ad un terzo del valore del capitale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’intervento per salvarepotrebbe arrivare a 4di. E’ quanto scrive l’agenzia Bloomberg indicando in 2il possibile aumento di capitale, in 1 miliardo la linea di credito revolving sottoscritta dalle banche e in 1 miliardo il ricavo dalla possibile cessione delle attività di perforazione (drilling). Il gruppo è controllato al 30% da Eni e al 12,5% da Cassa depositi e prestiti, quindi dal ministero del Tesoro. Se l’aumento di capitale fosse davvero di dueEni dovrebbe staccare un assegno da 600, Cdp da 250. Il sostegno asi è reso necessario dopo che la società guidata da Francesco Caio ha comunicato una perdita 2021 peggiore delle attese e superiore ad un terzo del valore del capitale ...

