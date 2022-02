Ryanair prende in giro Djokovic sul vaccino: “Non siamo una compagnia aerea ma facciamo volare gli aerei” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “I’m not an anti-vax but will sacrifice trophies if told to get the jab”. Traduzione: “Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi“. Autore: Novak Djokovic. Lo ha detto alla Bbc e qualche appassionato di Amici Miei potrebbe usare la parola “supercazzola” per definite una frase del genere. Sotto al tweet dell’emittente, che ha postato la dichiarazione del campione, sono arrivati moltissimi commenti. Ma Ryanair ha fatto di più. Ha ripreso il tweet e ha commentato: “Non siamo una compagna aerea ma facciamo volare gli aerei“. Quasi 150 mila i ‘cuori’ (al momento in cui scriviamo) e 16 mila i retweet ma ci sono anche molti commentatori che non hanno apprezzato la “battuta”: “Prendiamo a bordo i passeggeri ma non i loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “I’m not an anti-vax but will sacrifice trophies if told to get the jab”. Traduzione: “Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi“. Autore: Novak. Lo ha detto alla Bbc e qualche appassionato di Amici Miei potrebbe usare la parola “supercazzola” per definite una frase del genere. Sotto al tweet dell’emittente, che ha postato la dichiarazione del campione, sono arrivati moltissimi commenti. Maha fatto di più. Ha ripreso il tweet e ha commentato: “Nonuna compagnamagli“. Quasi 150 mila i ‘cuori’ (al momento in cui scriviamo) e 16 mila i retweet ma ci sono anche molti commentatori che non hanno apprezzato la “battuta”: “Prendiamo a bordo i passeggeri ma non i loro ...

