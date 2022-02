Russia: il processo “farsa” contro Aleksej Navalny (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È iniziato in Russia il nuovo processo contro l’oppositore Aleksej Navalny. Nel nuovo processo Navalny è accusato di frode. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha espresso tutta la sua preoccupazione per il nuovo processo contro Navalny. Russia: iniziato processo contro Navalny: cos’è successo? Si è concluso il primo giorno del nuovo processo contro Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È iniziato inil nuovol’oppositore. Nel nuovoè accusato di frode. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha espresso tutta la sua preoccupazione per il nuovo: iniziato: cos’è successo? Si è concluso il primo giorno del nuovo

amnestyitalia : #Russia Aleksei Navalny rischia di essere condannato fino a 15 anni in un processo che si aprirà il 15 febbraio all… - Majakovsk73 : @CloacaDi @MataGabry in parte si, chiaro che le spinte centrifughe in russia sono forti, sopratutto nelle periferie… - putino : Peskov: il Cremlino considera positiva la disponibilità del presidente americano Biden per i colloqui sulla sicurez… - ParliamoDiNews : Armetta (Ordine Avvocati Palermo): `Su ufficio processo ennesima pantomima` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - emchella : RT @ICIsraele: “Russia: nuovo processo ad Alexei Navalny Il regime di Putin si accanisce contro l'oppositore ” -