Russia annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea, mostrando un nuovo segnale di distensione nella crisi ucraina. Intanto, però, si è verificato un nuovo attacco informatico contro l'Ucraina. Sono stati hackerati i siti del ministero della Difesa, delle Forze Armate e di due banche statali.

