Russia annuncia il ritiro truppe dall’Ucraina ma Nato e Von der Leyen smentiscono (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le notizie di oggi sulla crisi Ucraina-Russia: Mosca continua il ritiro delle truppe dalla Crimea dopo le esercitazioni e pubblica dei video, ma la Nato smentisce. Stoltenberg: “truppe aumentano, non diminuscono”. Putin dopo il colloquio con Scholz ha ribadito di non volere una guerra, ma neanche la Nato a ridosso dei confini russi. Oggi in programma vertice Nato, Draghi a Parigi da Macron, Di Maio a Kiev, domani sarà a Mosca. Xi Jinping: “La soluzione alla crisi sia diplomatica”. Sabato riunione dei ministri degli esteri del G7. Nella serata di ieri il cyberattacco a due banche ucraine e a diversi siti governativi. Von der Leyen: “Presto saremo più indipendenti dal gas russo”. Russia-Ucraina, Stoltenberg (Nato): ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le notizie di oggi sulla crisi Ucraina-: Mosca continua ildelledalla Crimea dopo le esercitazioni e pubblica dei video, ma lasmentisce. Stoltenberg: “aumentano, non diminuscono”. Putin dopo il colloquio con Scholz ha ribadito di non volere una guerra, ma neanche laa ridosso dei confini russi. Oggi in programma vertice, Draghi a Parigi da Macron, Di Maio a Kiev, domani sarà a Mosca. Xi Jinping: “La soluzione alla crisi sia diplomatica”. Sabato riunione dei ministri degli esteri del G7. Nella serata di ieri il cyberattacco a due banche ucraine e a diversi siti governativi. Von der: “Presto saremo più indipendenti dal gas russo”.-Ucraina, Stoltenberg (): ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, la Russia annuncia la fine delle manovre militari in Crimea | Il Cremlino: 'I soldati tornano alle loro gu… - fattoquotidiano : MANOVRE E DIPLOMAZIA La Russia annuncia un ritiro parziale di truppe, Usa e Alleanza sono cauti, il tedesco Scholz:… - petergomezblog : Ucraina, la Russia annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea. Stoltenberg: “Nessuna de-escalation, ac… - lorenzo10469500 : Ucraina, la Russia annuncia la fine delle manovre militari in Crimea | Ma per la Nato le truppe 'sono aumentate' -… - infoitinterno : Ucraina, la Russia annuncia la fine delle esercitazioni militari. Stoltenberg: ‘Nessuna de-escalation,… -