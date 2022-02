Rugby, i convocati dell’Italia per la sfida all’Irlanda nel Sei Nazioni 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il CT della Nazionale italiana di Rugby, Kieran Crowley, ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno di Roma previsto a partire da domani, giovedì 17 febbraio, in vista della trasferta in Irlanda per la terza giornata del Sei Nazioni 2022, con match in programma domenica 27 febbraio alle ore 16.00 italiane all’Aviva Stadium di Dublino. CALENDARIO ITALIA SEI Nazioni 2022 I giornata – 06.02.22 – Parigi, Stade de France – Ore 16 CET Francia v Italia 37-10 II giornata – 13.02.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 16 CETItalia v Inghilterra 0-33 III giornata – 27.02.22 – Dublino, Aviva Stadium – Ore 16 CET Irlanda v Italia IV giornata – 12.03.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 15.15 CETItalia v Scozia V giornata – 19.03.22 – Cardiff, Principality Stadium – Ore 15.15 CET Galles v Italia I ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il CT della Nazionale italiana di, Kieran Crowley, ha diramato l’elenco deiper il raduno di Roma previsto a partire da domani, giovedì 17 febbraio, in vista della trasferta in Irlanda per la terza giornata del Sei, con match in programma domenica 27 febbraio alle ore 16.00 italiane all’Aviva Stadium di Dublino. CALENDARIO ITALIA SEII giornata – 06.02.22 – Parigi, Stade de France – Ore 16 CET Francia v Italia 37-10 II giornata – 13.02.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 16 CETItalia v Inghilterra 0-33 III giornata – 27.02.22 – Dublino, Aviva Stadium – Ore 16 CET Irlanda v Italia IV giornata – 12.03.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 15.15 CETItalia v Scozia V giornata – 19.03.22 – Cardiff, Principality Stadium – Ore 15.15 CET Galles v Italia I ...

Advertising

NprRugby : Livorno Rugby under 17: ben 12 giocatori convocati nella selezione regionale di categoria. Il 13 marzo scatta il ca… - GazzettinoL : CHAMPIONS LEAGUE Ottavi di finale e Europa League Spareggi - LivornoPress : Rugby, Mori e Lucchesi convocati nuovamente in nazionale - GazzettinoL : Rugby: i livornesi Mori e Lucchesi classe 2000, nuovamente convocati in nazionale. - labrosport : ??????Confermati nel gruppo azzurro i due talenti livornesi, partiti titolari con l'Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby convocati Rugby, Mori e Lucchesi convocati nuovamente in nazionale ...Etruschi) ha militato nei suoi primi anni d'attività (ha iniziato a 9 anni) nel Livorno Rugby. Il ... I due fuoriclasse della palla ovale labronica sono stati convocati nuovamente da Kieran Crowley, in ...

Italrugby: 7 Zebre convocate per il raduno pre Irlanda Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma " in calendario a partire da giovedì 17 febbraio " in preparazione del match contro l'Irlanda valido per la ...

Sei Nazioni 2022, Italia: i convocati per il match contro l'Irlanda. Ci sono tre novità OnRugby Rugby, i convocati dell’Italia per la sfida all’Irlanda nel Sei Nazioni 2022 Il CT della Nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley, ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno di Roma previsto a partire da domani, giovedì 17 febbraio, in vista della trasferta in Irlanda ...

Rugby, Mori e Lucchesi convocati nuovamente in nazionale Rugby: i livornesi (ex Granducato) Mori e Lucchesi classe 2000, nuovamente convocati in nazionale. Sono, nella classifica dei rugbisti livornesi con più presenze azzurre di tutti i tempi, al 5° e 6° ...

...Etruschi) ha militato nei suoi primi anni d'attività (ha iniziato a 9 anni) nel Livorno. Il ... I due fuoriclasse della palla ovale labronica sono statinuovamente da Kieran Crowley, in ...Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato la lista degli atletiper il raduno di Roma " in calendario a partire da giovedì 17 febbraio " in preparazione del match contro l'Irlanda valido per la ...Il CT della Nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley, ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno di Roma previsto a partire da domani, giovedì 17 febbraio, in vista della trasferta in Irlanda ...Rugby: i livornesi (ex Granducato) Mori e Lucchesi classe 2000, nuovamente convocati in nazionale. Sono, nella classifica dei rugbisti livornesi con più presenze azzurre di tutti i tempi, al 5° e 6° ...