Rudolf Hunziker | chi è il padre di Michelle? Età quando è morto | causa morte | malattia | moglie | figli | foto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rudolf Hunziker

DonnaPOP

Padre, madre, la famiglia di MichelleE' figlia di Ineke, olandese, e di, pittore ticinese di origini svizzero - tedesche. Che dieta segue Michelle? In ...I genitori sono Inekee il pittore, scomparso nel 2001, e Haroldè un affermato manager. Ha lavorato come CEO di Mc Donald's per oltre 25 anni. Nella sua patria ...Non sappiamo esattamente quanti anni avesse Rudolf Hunziker quando è morto, ma sua figlia Michelle era ancora piccola. Sulla separazione dei genitori, la conduttrice ha rivelato: Avevo 11 anni quando ...