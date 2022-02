Rotolo alle fragole goloso: ricetta facilissima e veloce (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le fragole sono il frutto più dolce per eccellenza. Proprio per questo, spesso, sono l’ingrediente principale per creare dei dessert favolosi. La ricetta di oggi, che conferma questa regola non scritta, è quella del Rotolo alle fragole. Questa ricetta è super veloce e facile da realizzare ed è perfetta, quindi, per chi non è un mago della cucina. Ingredienti per creare la pasta biscotto : 100 gr di farina 00 4 uova 2 cucchiaini di miele qualche goccia di essenza alla vaniglia 120 gr di zucchero 1 cucchiaio raso di semi di papavero (opzionale) Come abbiamo detto preparare questo dessert sarà estremamente elementare. Tempo totale: 30 minuti Preparazione: 20 minuti Cottura: 10 minuti Porzioni: 10 Pasta biscotto Prima di tutto bisogna recuperare una planetaria. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lesono il frutto più dolce per eccellenza. Proprio per questo, spesso, sono l’ingrediente principale per creare dei dessert favolosi. Ladi oggi, che conferma questa regola non scritta, è quella del. Questaè supere facile da realizzare ed è perfetta, quindi, per chi non è un mago della cucina. Ingredienti per creare la pasta biscotto : 100 gr di farina 00 4 uova 2 cucchiaini di miele qualche goccia di essenza alla vaniglia 120 gr di zucchero 1 cucchiaio raso di semi di papavero (opzionale) Come abbiamo detto preparare questo dessert sarà estremamente elementare. Tempo totale: 30 minuti Preparazione: 20 minuti Cottura: 10 minuti Porzioni: 10 Pasta biscotto Prima di tutto bisogna recuperare una planetaria. ...

