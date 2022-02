Rosario da Oristano | dove seguire preghiera del 16 febbraio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mercoledì 16alle 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario della Basilica di Nostra Signora del Rimedio a, presiede Mons. Roberto Carboni ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 16alle 20.50, per recitare insieme iltrasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dalla Basilica di Nostra Signora del Rimedio a, con mons. Roberto Carboni, Arcivescovo die Vescovo di Ales-Terralba. L'articolo L'Opinionista.

