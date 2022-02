Romina Power, avete mai visto dove vive? Altro che la tenuta di Albano! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Romina Power, la ex moglie storica del cantante di Ciellino San Marco vive in una casa splendida, da far ‘invidia’ alla famosa tenuta di Albano Carrisi. Ecco dove abita la cantante. L’artista italo-americana abita in una residenza immersa nel cuore della capitale. Se non avete mai visto la sua splendida villa, preparatevi a restare a bocca aperta. Romina-Power-AltranotiziaRomina Power vive in uno dei quartieri più belli di Roma. Scopriamo dove si trova e com’è fatta la casa della celebre cantante. Romina Power abita in un appartamento da sogno Romina Power è stata legata per ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022), la ex moglie storica del cantante di Ciellino San Marcoin una casa splendida, da far ‘invidia’ alla famosadi Albano Carrisi. Eccoabita la cantante. L’artista italo-americana abita in una residenza immersa nel cuore della capitale. Se nonmaila sua splendida villa, preparatevi a restare a bocca aperta.-Altranotiziain uno dei quartieri più belli di Roma. Scopriamosi trova e com’è fatta la casa della celebre cantante.abita in un appartamento da sognoè stata legata per ...

Advertising

PaluzzoM : ROMINA POWER IN NIGHTMARE ALLEY DI GUILLERMO DEL TORO URLOOO - zazoomblog : Bufera a Cellino Albano cacciato Romina Power furiosa lo difende: “Donna irrispettosa”. Cos’è successo fan sotto ch… - ELYSALOMON1 : Al Bano & Romina Power ti amo - zazoomblog : Romina Power e gli amori della sua vita: la FOTO che sta emozionando i fan - #Romina #Power #amori #della #vita: - HomogenicUtopia : Per chi ha visto Nightmare Alley, vi siete accorti del cameo dell'iconica Romina Power, nella scena in cui compare… -