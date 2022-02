Roma | truffe ad anziani | il raggiro delle false donazioni ai medici eroi | due arresti

Advertising

Alex_Cavasinni : RT @ocwsport: #Ronaldo ALLA #Roma ? #Mediaset SOTTO ASSEDIO E #InterLiverpool COI PRONOSTICI E ANALISI: ACCUSE DI TRUFFE SU #YouTube ! @… - ocwsport : #Ronaldo ALLA #Roma ? #Mediaset SOTTO ASSEDIO E #InterLiverpool COI PRONOSTICI E ANALISI: ACCUSE DI TRUFFE SU… - Marilena0407 : @elevisconti @claudiomontar Non è così. Il superbonus è soggetto ad asservazioni. Infatti le truffe sono “solo”il 3… - quotidianolazio : Roma, #Truffe bonus edilizio: stalle da oltre 1,3 miliardi. Sequestrati incentivi fraudolenti -… - Maidire74834458 : RT @RiprendRoma: ???? MIRACOLO! MIRACOLO! MIRACOLO! ????Le mendicanti “gobbe” e con bastone riacquistano postura e vigore! E che vigore!!! ?? U… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma truffe

... raggirata, consegnava ai truffatori denaro contante per un importo complessivo pari a 1180 euro, prelevati sia in casa che a un bancomat nel quartiere San Giovanni di. Il modus operandi ...I Carabinieri della CompagniaTrastevere hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di- su richiesta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di 2 persone (uno agli arresti domiciliari, l'altro con obbligo di presentazione alla P. G. e permanenza in casa nelle ore ...Stessa truffa a San Giovanni Analogo reato ... prelevati sia in casa che a un bancomat nel quartiere San Giovanni di Roma. Il modus operandi riscontrato era il seguente: dopo essersi recati nei pressi ...Le aziende edili di De Martino — secondo quanto ricostruito dalle procure di Roma e di Foggia — pur ... «Trattasi di colossale truffa», sostengono sia il procuratore di Foggia, Ludovico ...