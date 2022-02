Roma, la FIGC apre un'indagine per la presenza di Calvarese negli spogliatoi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 febbraio 2022 - Spuntano nuovi problemi per la Roma , questa volta fuori dal campo di gioco. La FIGC ha aperto un'indagine per un comportamento sospetto di Gianpaolo Calvarese : l'ex arbitro ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 febbraio 2022 - Spuntano nuovi problemi per la, questa volta fuori dal campo di gioco. Laha aperto un'per un comportamento sospetto di Gianpaolo: l'ex arbitro ...

Advertising

Rino91501751 : RT @mirkonicolino: Gianpaolo #Calvarese, ex arbitro e ora consulente della #Roma, è entrato - non avendone alcun titolo - nello stanzino de… - g_zerbato : RT @mirkonicolino: Gianpaolo #Calvarese, ex arbitro e ora consulente della #Roma, è entrato - non avendone alcun titolo - nello stanzino de… - ClaraPorta4 : RT @sportface2016: La Procura della #Figc, su segnalazione dell'Aia, ha aperto un procedimento per la presenza di #Calvarese a ridosso dell… - siamo_la_Roma : ?? Cambia la formula della #SerieAFemminile ?? Dalla prossima stagione ci saranno poule scudetto e retrocessione ?? I… - ClaraPorta4 : RT @mirkonicolino: Gianpaolo #Calvarese, ex arbitro e ora consulente della #Roma, è entrato - non avendone alcun titolo - nello stanzino de… -