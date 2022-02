Robinho condannato per stupro: mandato di arresto e nodo estradizione sul brasiliano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Robinho condannato a 9 anni per stupro: mandato di arresto internazionale e nodo estradizione sul brasiliano Dopo la condanna definitiva per stupro, è arrivato il passo successivo: richiesta di estradizione e mandato di arresto internazionale per Robinho. A tutelare il brasiliano, però, c’è la Costituzione del suo Paese. Il Brasile non consente infatti l’estradizione dei propri cittadini e il finale di questa storia appare piuttosto scontato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante del Milan è stato condannato in Italia (mandato emesso dalla Procura di Milano) a nove anni di carcere per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)a 9 anni perdiinternazionale esulDopo la condanna definitiva per, è arrivato il passo successivo: richiesta didiinternazionale per. A tutelare il, però, c’è la Costituzione del suo Paese. Il Brasile non consente infatti l’dei propri cittadini e il finale di questa storia appare piuttosto scontato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante del Milan è statoin Italia (emesso dalla Procura di Milano) a nove anni di carcere per ...

La Procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per l'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in via definitiva a ...

