Rihanna | bellissima con il pancione | parla dei sintomi della gravidanza

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)e il fidanzato A$AP Rocky saranno presto genitori; ormai è trascorsa circa una settimana dal grande annuncio e la cantante e imprenditrice ha rivelato di essere in perfetta forma e di non essersi mai sentita meglio. L’unico sintomoche la sta mettendo a dura prova è la stanchezza. Evidentemente un sintomo chenon si aspettava, anche perché la cantante era abituata a dei ritmi davvero frenetici e serrati; infatti, come ha dichiarato in un’intervista su Extra: Sto davvero benissimo, ma stanca a volte, dentro e fuori, sensazione a cui non sono abituata.e laL’annunciodirisale ormai a una settimana fa, quando la cantante e imprenditrice del brand di ...

quandilfaitnoir : Rihanna e ASAP Rocky sono veramente una bellissima coppia. Mi piacciono tanto insieme. Sono contenta che sono in at… - ninakreuz : Rihanna sei bellissima ma copriti la panza ti prego che sta creatura mi nasce già con la sinusite - Antonel03057053 : @rihanna Sempre bellissima?? - nontelodicomai : Scusate posso dire una cosa? Premesso che Rihanna mi piace molto la trovo bellissima però così no, cioè io pancione… -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna bellissima

Wow! Leggi anche ›, altre foto della gravidanza:in versione futura mamma La coppia streetstyle 2022 Zöe Kravitz & Channing Tatum - A prescindere dagli eventi mondani, ..., altre foto della gravidanza:in versione futura mamma La pop star, dopo esser stata avvistata per le strade di New York con un pancione super pronunciato, ha postato su Instagram ...Rihanna e il fidanzato A$AP Rocky saranno presto genitori; ormai è trascorsa circa una settimana dal grande annuncio e la cantante e imprenditrice ha rivelato di essere in perfetta forma e di non ...Da quando ha ufficializzato la gravidanza, poche settimane fa, Rihanna non ha più smesso di sfoggiare con orgoglio il suo bellissimo pancione. E con un look audace e super sexy la popstar ha sfilato ...