Report | Corte Conti apre fascicolo su presunte fatturazioni fittizie

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) –fatturedella trasmissione, la Procura regionale delladeiper il Lazio, guidata dal presidente Pio Silvestri, ha aperto un. Al centro della vicenda ci sarebbero ledi cui il conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci, parla in un video registrato a sua insaputa nel 2014 e rilanciato di recente dal Riformista. Ora, in seguito alle notizie di stampa, la Procura contabile ha aperto un. “Presentata come scoop una bufala già passata in giudicato. L’audio che mi riguarda era stato presentato dal sindaco Flavio Tosi ai magistrati con l’intento di fermare un’inchiesta su di lui”, ha scritto su Facebook il conduttore ...