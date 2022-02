Regione, il Lazio riparte con la cultura. Presentato il programma regionale del Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali del Lazio (DTC) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Presentato il programma regionale del Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività culturali del Lazio (DTC) che consolida e mette a sistema la rete di eccellenze del settore e lancia un nuovo bando riservato a startup, donne e giovani innovatori per progetti ad alto contenuto Tecnologico e innovativo Per sostenere le eccellenze culturali del territorio e trasformarle in un’opportunità per il sistema Paese, la Regione Lazio ha Presentato questa mattina, presso la Galleria Borghese a Roma, il programma e il nuovo bando del Distretto Tecnologico per i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ildelper ie leli del(DTC) che consolida e mette a sistema la rete di eccellenze del settore e lancia un nuovo bando riservato a startup, donne e giovani innovatori per progetti ad alto contenutoe innovativo Per sostenere le eccellenzeli del territorio e trasformarle in un’opportunità per il sistema Paese, lahaquesta mattina, presso la Galleria Borghese a Roma, ile il nuovo bando delper i ...

Tg3web : Col racconto di Chiara comincia il viaggio del Tg3 nel disagio giovanile, molto cresciuto durante la pandemia. La R… - RegioneLazio : 1. Il Lazio è la prima regione ad attivare i sostegni psicologici per i giovani fino a 21 anni, che sono tra quelli… - LazioInnova : ??Prendono il via due #webinar della #RegioneDelleOpportunità sul bando “Start Up #DTCLazio” della @RegioneLazio… - liukRM : @LaBombetta76 @f1globulirossi @wwobj Nel Lazio, da molti anni, arriva in automatico la lettera di invito dalla Regi… - raffaellam9 : RT @Covidioti: Lo Stato vuole toglierci da subito il lavoro. Proprio da oggi nella Regione Lazio non si può più prenotare la prima dose, co… -