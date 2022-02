Referendum | Rossomando | ' quesito abroga Severino | da Pd proposta modifiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Ilabolisce tutta la legge, diverso è il caso delle sentenze non definitive per gli amministratori e sindaci su reati non gravi e su questo il Pd ha unache abbiamo già chiesto di discutere in commissione. Il Parlamento deve lavorare". Così la senatrice Pd, Anna, responsabile Giustizia dem a Tg2 Post.