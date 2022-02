Referendum | Repubblica | divorzio | maggioritario | riforme | 76 anni di sì e no** 6

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'astensione diventa una costante tanto da trasformarsi in vero e proprio strumento di lotta politica per far fallire la consultazione piuttosto che schierarsi a favore del sì o del no. É il caso dei quattro referendum sulla fecondazione assistita del 12 giugno 2005 che finiscono in un nulla di fatto. Il 25 giugno del 2006 secondo referendum su una riforma costituzionale e gli italiani bocciano la devolution approvata dal centrodestra. Ancora un fallimento per tre quesiti di natura elettorale il 21 giugno 2009. Torna il quorum il 12 giugno 2011, quando vincono i sì su quattro testi relativi all'acqua pubblica, all'abrogazione di norme sul nucleare e di disposizioni relative alla possibilità di legittimo impedimento per presidente del Consiglio e ministri. Fallisce invece il 17 aprile del 2016 la consultazioni che intende abolire le norme sulle trivellazioni in mare per ...