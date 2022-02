Referendum | Repubblica | divorzio | maggioritario | riforme | 76 anni di sì e no** 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il 18 giugno del 1989 invece per la prima volta si svolge un referendum consultivo, contemporaneamente alle elezioni Europee: agli elettori viene chiesto di pronunciarsi sulla possibilità di conferire poteri costituenti al Parlamento Europeo. I sì prevalgono a grande maggioranza. Un inedito anche il tre giugno 1990, quando in occasione dei referendum sulla caccia e su due sull'uso dei pesticidi per la prima volta non si raggiunge il quorum della maggioranza assoluta dei votanti sugli aventi diritto, richiesto per la validità della consultazione. Il 9 giugno '91 scocca l'ora del primo referendum Segni. Esiste ancora il sistema proporzionale e il quesito, in caso di vittoria dei sì, prevede come conseguenza l'introduzione della preferenza unica. Bettino Craxi invita gli italiani ad andare al mare, ma il suo appello non viene accolto dalla maggioranza degli italiani e ...