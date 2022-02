Referendum cannabis, Perduca (Associazione Coscioni): “Dopo la bocciatura sull’eutanasia legale non siamo fiduciosi” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Il clima creato con il verdetto di ieri sull’eutanasia, puramente di merito, non ci lascia ben sperare sull’esito della decisione di oggi. Noi siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. siamo certi di aver preparato un testo coerente che non intacca le convenzioni internazionali”. Così Marco Perduca, dell’Associazione Luca Coscioni, presidente comitato promotore Referendum cannabis legale, fuori dal palazzo della Consulta, in attesa della decisione dei giudici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Il clima creato con il verdetto di ieri, puramente di merito, non ci lascia ben sperare sull’esito della decisione di oggi. Noisoddisfatti del lavoro che abbiamo fatto.certi di aver preparato un testo coerente che non intacca le convenzioni internazionali”. Così Marco, dell’Luca, presidente comitato promotore, fuori dal palazzo della Consulta, in attesa della decisione dei giudici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

