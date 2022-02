Referendum cannabis bocciato: è inammissibile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Referendum sulla cannabis è inammissibile. La bocciatura è stata annunciata dal presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Il quesito referendario proponeva di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilsulla. La bocciatura è stata annunciata dal presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Il quesito referendario proponeva di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

marcocappato : La #Cortecostituzionale presieduta da Giuliano Amato ha completato il lavoro di eliminazione dei #referendum popola… - you_trend : ?? #BREAKING La #CorteCostituzionale ha giudicato INAMMISSIBILE il #referendum sulla legalizzazione della #cannabis. - lorepregliasco : La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli al… - tgamox : RT @marcocappato: Giuliano Amato ha affermato il falso dicendo che il #referendum non toccherebbe la tabella che riguarda la #cannabis. Non… - 5Schiavone : RT @marcocappato: Giuliano Amato ha affermato il falso dicendo che il #referendum non toccherebbe la tabella che riguarda la #cannabis. Non… -