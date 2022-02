Referendum, bocciato il quesito sulla cannabis. Ammessi 5 sulla giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del Referendum che ha come obiettivo la separazione delle carriere in magistratura. Ammissibile anche quello Referendum che vuole cancellare le firme... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità delche ha come obiettivo la separazione delle carriere in magistratura. Ammissibile anche quelloche vuole cancellare le firme...

