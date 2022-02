Real Madrid, Perez furioso dopo sconfitta in Champions: possibile esonero di Ancelotti in estate (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Florentino Perez furioso dopo la sconfitta del Real Madrid in Champions League contro il Psg. Questo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport.es, il quale spiega come il presidente dei madrileni sia arrabbiato e deluso con la squadra ed in particolare con mister Carlo Ancelotti per l’atteggiamento difensivo dimostrato durante i 90 minuti di gioco. Il giornale iberico arriva addirittura ad ipotizzare un possibile esonero del tecnico al termine della stagione, non ritenendolo l’uomo giusto per costruire la squadra del futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) FlorentinoladelinLeague contro il Psg. Questo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport.es, il quale spiega come il presidente dei madrileni sia arrabbiato e deluso con la squadra ed in particolare con mister Carloper l’atteggiamento difensivo dimostrato durante i 90 minuti di gioco. Il giornale iberico arriva addirittura ad ipotizzare undel tecnico al termine della stagione, non ritenendolo l’uomo giusto per costruire la squadra del futuro. SportFace.

