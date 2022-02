Ranieri su Inter Liverpool: «I nerazzurri hanno qualche possibilità» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex allenatore, tra le altre dei nerazzurri, Claudio Ranieri, ha parlato del match di questa sera contro il Liverpool Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha parlato del match di questa sera tra Inter e Liverpool. Le sue parole: FORMA DEL Liverpool – «Guardi, anche per via del Covid, questa è stata una stagione molto particolare. Il Liverpool, soprattutto all’inizio, non era quel rullo compressore che pare tornato ad essere. Può capitare che gli impegni ravvicinati o qualche giocatore non al massimo della forma alla fine porti la squadra ad accusare una flessione. Tra l’altro, se esamina le statistiche di quelle partite, vedrà che i Reds hanno dominato per tiri in porta e possesso ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex allenatore, tra le altre dei, Claudio, ha parlato del match di questa sera contro ilvistato da La Gazzetta dello Sport, Claudioha parlato del match di questa sera tra. Le sue parole: FORMA DEL– «Guardi, anche per via del Covid, questa è stata una stagione molto particolare. Il, soprattutto all’inizio, non era quel rullo compressore che pare tornato ad essere. Può capitare che gli impegni ravvicinati ogiocatore non al massimo della forma alla fine porti la squadra ad accusare una flessione. Tra l’altro, se esamina le statistiche di quelle partite, vedrà che i Redsdominato per tiri in porta e possesso ...

CalcioNews24 : ??#Ranieri fa le carte a #InterLiverpool ?? - sportli26181512 : Inter, ottavi di Champions 10 anni dopo: cosa fanno oggi i giocatori del 2011/12?: A distanza di dieci anni dall'ul… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ranieri: 'L'Inter croata può far male al Liverpool' #Champions - CalcioOggi : Sir Ranieri: 'Nulla è deciso, l'Inter croata può far male al Liverpool' - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : Sir Ranieri: 'Nulla è deciso, l'Inter croata può far male al Liverpool': Sir Ranieri: 'Nulla è deciso, l'Inter croa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Inter Inter Liverpool, le chiavi tattiche degli ottavi di Champions League A distanza di dieci anni dall'eliminazione contro l'Olympique Marsiglia con Claudio Ranieri in panchina, l'Inter torna a giocare un ottavo di Champions League. Anche se le condizioni di partenza non sono ottimali - per via della caratura dell'avversario da una parte e delle assenze ...

'Gioca bene, gioca male, lo vogliamo in nazionale' ...per non dire altro quando la Roma si confronta con il Milan piuttosto che Juventus o l'Inter. Roma ... Spalletti, Di Francesco, Ranieri, Fonseca, gli allenatori in sequenza prima di Mourinho tutti con ...

Sir Ranieri: "Nulla è deciso, l'Inter croata può far male al Liverpool" La Gazzetta dello Sport GdS | Ranieri: “Stupito da Inzaghi? Niente affatto, aveva già fatto benissimo alla Lazio” In vista delle importanti sfide che vedranno impegnate le italiane tra oggi e domani, il tecnico Claudio Ranieri ha analizzato i match ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Parlando di Simone ...

Ranieri a Gazzetta: “Occhio al Villarreal” Claudio Ranieri su Gazzetta parla della prossima sfida champions della Juventus: "Occhio al Villarreal: giocare contro le spagnole non è mai facile. Ma ora c’è anche Vlahovic, che pur essendo giovane ...

A distanza di dieci anni dall'eliminazione contro l'Olympique Marsiglia con Claudioin panchina, l'torna a giocare un ottavo di Champions League. Anche se le condizioni di partenza non sono ottimali - per via della caratura dell'avversario da una parte e delle assenze ......per non dire altro quando la Roma si confronta con il Milan piuttosto che Juventus o l'. Roma ... Spalletti, Di Francesco,, Fonseca, gli allenatori in sequenza prima di Mourinho tutti con ...In vista delle importanti sfide che vedranno impegnate le italiane tra oggi e domani, il tecnico Claudio Ranieri ha analizzato i match ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Parlando di Simone ...Claudio Ranieri su Gazzetta parla della prossima sfida champions della Juventus: "Occhio al Villarreal: giocare contro le spagnole non è mai facile. Ma ora c’è anche Vlahovic, che pur essendo giovane ...