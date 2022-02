Ragusa la città (delle cacche) dei cani? FOTO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ragusa – Evidentemente il problema c’è, se oltre ai mugugni delle persone, un cittadino sindacalizzato della Cub, giorni fa ha denunciato pubblicamente con una lettera aperta il fatto e se ora anche il capogruppo consiliare 5 stelle Sergio Firrincieli ha ritenuto di intervenire con una nota stampa di recriminazioni contro questo malcostume. Stiamo parlando di deiezioni canine, ovvero, per dirla in maniera più comprensibile, delle cacche dei cani che infestano i marciapiedi e le strade cittadine, per colpa di proprietari/conduttori poco rispettosi delle regole del vivere civile e delle più elementari norme di igiene, nonche degli appositi regolamenti comunali. Firrincieli afferma infatti “gli angoli più suggestivi di Ibla insozzati dalle deiezioni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– Evidentemente il problema c’è, se oltre ai mugugnipersone, un cittadino sindacalizzato della Cub, giorni fa ha denunciato pubblicamente con una lettera aperta il fatto e se ora anche il capogruppo consiliare 5 stelle Sergio Firrincieli ha ritenuto di intervenire con una nota stampa di recriminazioni contro questo malcostume. Stiamo parlando di deiezionine, ovvero, per dirla in maniera più comprensibile,deiche infestano i marciapiedi e le strade cittadine, per colpa di proprietari/conduttori poco rispettosiregole del vivere civile epiù elementari norme di igiene, nonche degli appositi regolamenti comunali. Firrincieli afferma infatti “gli angoli più suggestivi di Ibla insozzati dalle deiezioni ...

