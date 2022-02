PSG, non c'è solo il Real Madrid per Mbappé: spunta un'altra soluzione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Kylian Mbappé ha tre soluzioni per il futuro: non solo rinnovo col PSG o trasferimento al Real Madrid, secondo Sport per l'attaccante... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Kylianha tre soluzioni per il futuro: nonrinnovo col PSG o trasferimento al, secondo Sport per l'attaccante...

Advertising

Gazzetta_it : Il problema di Messi è che non pensa più di essere Messi #UCL #Psg - sportli26181512 : PSG, non c'è solo il Real Madrid per Mbappé: spunta un'altra soluzione: Kylian Mbappé ha tre soluzioni per il futur… - GabriTassinari : RT @Boboj29: Psg - Real Madrid Orsato partita perfetta I francesi non si lamentano , gli spagnoli nemmeno , chi si lamenta vuoi vedere che… - rickyitaliano : RT @ChiamarsiBomber: Hanno preso un sacco di giocatori in tutti i ruoli. Li hanno strapagati, e coperti d'oro anche se erano doppioni. Epp… - Alessio36641735 : RT @ilciccio67: Il Real Madrid non fa un tiro in porta in novantaquattro minuti contro il PSG. Colpa di Allegri. -