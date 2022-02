Prof offende studentessa: protesta in shorts e minigonne al liceo Righi di Roma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Righi zona fucsia», queste le parole sullo striscione che gli studenti del liceo Romano tengono tra le mani all’entrata di scuola. Al liceo Righi di Roma esplode la protesta contro le parole di una... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «zona fucsia», queste le parole sullo striscione che gli studenti delno tengono tra le mani all’entrata di scuola. Aldiesplode lacontro le parole di una...

