Produzione industriale a Bergamo | il 2021 si chiude in crescita del 17 | 4%

(Di mercoledì 16 febbraio 2022). Continua a crescere anche nel quarto trimestrelamanifatturiera in provincia di: la variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è pari al +10,4% per le imprese industriali con almeno 10 addetti e al +13,6% per quelle artigiane con almeno 3 addetti. Tale incremento consente al compartodire ilcon un +17,4% complessivo, mentre il settore artigiano mette a segno un +16,4% in media d’anno. Si tratta di risultati importanti, che permettono non solo un pieno recupero delle perdite registrate durante la crisi del 2020 quando laera calata del -9,2% nell’industria e del -11,3% nell’artigianato, ma anche di raggiungere i livelli produttivi più elevati della serie storica. In ...