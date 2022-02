Prete sbaglia formula per 26 anni: migliaia dovranno essere ribattezzati? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per 26 anni un Prete ha usato le parole sbagliate nel sacramento del battesimo e ora migliaia di americani rischiano di dover essere ribattezzati. Per oltre due decenni padre Andres Arango ha usato a Phoenix... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per 26unha usato le parolete nel sacramento del battesimo e oradi americani rischiano di dover. Per oltre due decenni padre Andres Arango ha usato a Phoenix...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, il prete sbaglia la formula per decenni: in migliaia devono ribattezzarsi #cristo #gesù #thomasolmsted… - Favollo2 : Usa, il prete sbaglia la formula per decenni: in migliaia devono ribattezzarsi. Da Achille Lauro. - Affaritaliani : Usa, un prete sbaglia la formula per 26 anni: in migliaia devono ribattezzarsi - msn_italia : Usa, il prete sbaglia la formula per decenni: in migliaia devono ribattezzarsi - andfranchini : RT @andfranchini: Usa, il prete sbaglia la formula per decenni: in migliaia devono ribattezzarsi -