Presentato a Terni l’autobus a idrogeno Caetanobus con tecnologia fuel cell Toyota

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In occasione del primo tour in Italia delalimentato aH2.City Gold sviluppato da, uno dei più importanti costruttori di autobus in Europa, in partnership con, il mezzo è statonella bellissima cornice di Palazzo Spada adurante l’evento intitolato ‘La mobilità a: una realtà‘. La Città diè da tempo impegnata nella realizzazione del Progetto Hydra, che vede nelladell’un elemento essenziale per la transizione energetica, con particolare attenzione all’impatto che questapotrà avere nella riduzione delle emissioni inquinanti che provengono dalla mobilità pubblica e privata. Ad aprire l’evento il Sindaco ...