Porto-Lazio, Sarri: “Serve sempre mentalità. Gol in trasferta? Supplementari da evitare” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Lazio, andata degli spareggi di Europa League 2021/2022. Il tecnico biancoceleste ha presentato la sfida del Do Dragao partendo dagli avversari: “Hanno giovani interessantissimi ma anche altri giocatori di esperienza. Hanno fatto 19 vittorie e tre pareggi, hanno perso tre partite in stagione di cui due con il Liverpool. Parlano i numeri – ha spiegato Sarri – Non mi interessa la tradizione europea, conta il presente e sono una squadra molto forte che gioca un calcio moderno di livello internazionale.” Il tema principale del giorno è sicuramente l’assenza di Ciro Immobile: “Giochiamo comunque in 11, vedremo se recupererà per Udine. Dipenderà se la febbre andrà via, sarebbe comodo averlo anche al 70% ma comunque possiamo fare bene senza fare troppe ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Maurizioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, andata degli spareggi di Europa League 2021/2022. Il tecnico biancoceleste ha presentato la sfida del Do Dragao partendo dagli avversari: “Hanno giovani interessantissimi ma anche altri giocatori di esperienza. Hanno fatto 19 vittorie e tre pareggi, hanno perso tre partite in stagione di cui due con il Liverpool. Parlano i numeri – ha spiegato– Non mi interessa la tradizione europea, conta il presente e sono una squadra molto forte che gioca un calcio moderno di livello internazionale.” Il tema principale del giorno è sicuramente l’assenza di Ciro Immobile: “Giochiamo comunque in 11, vedremo se recupererà per Udine. Dipenderà se la febbre andrà via, sarebbe comodo averlo anche al 70% ma comunque possiamo fare bene senza fare troppe ...

