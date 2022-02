Porto-Lazio, Immobile dà forfait per un attacco influenzale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Contro il Porto, in Europa League, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dovrà fare a meno di Ciro Immobile. L’attaccante è alle prese con un attacco influenzale e non partirà con la squadra. Lo scrive Calciomercato.com. Stamattina Immobile aveva saltato l’allenamento di rifinitura per precauzione, nel tentativo di poterlo avere a disposizione domani, ma alla fine si è deciso di evitargli la trasferta. La Lazio proverà a recuperarlo in campionato, domenica, contro l’Udinese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Contro il, in Europa League, il tecnico della, Maurizio Sarri, dovrà fare a meno di Ciro. L’attaccante è alle prese con une non partirà con la squadra. Lo scrive Calciomercato.com. Stamattinaaveva saltato l’allenamento di rifinitura per precauzione, nel tentativo di poterlo avere a disposizione domani, ma alla fine si è deciso di evitargli la trasferta. Laproverà a recuperarlo in campionato, domenica, contro l’Udinese. L'articolo ilNapolista.

