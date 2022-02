Porto-Lazio domani in tv in chiaro? Orario e diretta streaming Europa League 2021/2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per Porto-Lazio, spareggio di Europa League 2021/2022. La squadra di Maurizio Sarri si gioca l’accesso agli ottavi di finale in gara secca sul campo del Porto, allenato dall’ex biancoceleste Sergio Conceicao. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 17 febbraio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e DAZN. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per, spareggio di. La squadra di Maurizio Sarri si gioca l’accesso agli ottavi di finale in gara secca sul campo del, allenato dall’ex biancoceleste Sergio Conceicao. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 17 febbraio. La partita sarà trasmessa intv su Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Uno, oltre che insu Sky Go e DAZN. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla. SportFace.

