Pnrr, Speranza: "Nostra scelta di fondo far ripartire sanità dai territori" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos Salute) - "Una sanità più vicina alle persone, rimettendo radici nei territori, è la prima scelta che compiamo e per raggiungere questo obiettivo servono riforme e investimenti". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in Commissione Affari sociali della Camera sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "La Nostra scelta di fondo è ripartire dai territori, dai bisogni delle persone e dai bisogni di salute che le comunità esprimono e da queste esigenze far discendere obiettivi, modelli organizzativi e la spesa necessaria". "Il piano inviato alla Commissione europea è scaturito da un'analisi di contesto che ha evidenziato alcuni limiti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos Salute) - "Unapiù vicina alle persone, rimettendo radici nei, è la primache compiamo e per raggiungere questo obiettivo servono riforme e investimenti". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in audizione in Commissione Affari sociali della Camera sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). "Ladidai, dai bisogni delle persone e dai bisogni di salute che le comunità esprimono e da queste esigenze far discendere obiettivi, modelli organizzativi e la spesa necessaria". "Il piano inviato alla Commissione europea è scaturito da un'analisi di contesto che ha evidenziato alcuni limiti e ...

