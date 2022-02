Pnrr | Parisi | Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succederà poi | risposta è fondamentale

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) -, con i fondi delci sono "sullamapoi: la". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio, nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però - ha indicato- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dali finanziamenti anni per laitaliana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la ...

